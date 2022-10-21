CZN Burak'ın maaş açıklaması tepki çekti, açıklama geldi

CZN Burak olarak bilinen Muhammed Burak Özdemir'in bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandığı davanın düşmesine karar verilmişti.

Halktv'de yer alan habere göre, CZN Burak, davada aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu açıklamıştı. Türkiye'de ve yurtdışında çok sayıda mekanın sahibi olan Özdemir'in maaş iddiası tepkilere neden oldu.

Tepkiler sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Özdemir, "Herkesin kazancı kendini ilgilendirir. Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim" dedi.