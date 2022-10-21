'Burhan Kuzu eceliyle ölmedi, büyük bir kepazeliği kapatmak için öldürüldü'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, katıldığı bir televizyon programında, Covid-19'a yakalanarak öldüğü duyurulan AKP'li Burhan Kuzu’nun öldürüldüğünü iddia etti.

"Zindaşti dediğimiz İranlı uyuşturucu baronu şimdi yok ortalarda. Aliye Uzun isminde AKP'den birisi bir dergi çıkartıyor. Allah rahmet eylesin Burhan Kuzu ile de arkadaş olduğu söyleniyor. İçerisinde kadın var, fuhuş var, vs. her şey var. Sonra Burhan Kuzu hakime baskı yapıyor. Zindaşti serbest bırakılıyor" diyerek Kuzu'nun isminin merkezinde yer aldığı skandalı hatırlatan Ağbaba, şöyle devam etti:

"Sonra savcı yeniden tutuklama kararı çıkartıyor, Zindaşti yok. Aliye Uzun ile ilgili bu iddiaları Sedat Peker gündeme getirdiği zaman ne yaptı biliyor musunuz? 'Vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz' diye basın açıklaması yaptı. Yaptığınız ahlaksızlığı örtmek için vatanı, bayrağı mı kullanacaksınız?

Bir şey daha söyleyeyim Burhan Kuzu acaba öldü mü? Benim iddiam Burhan Kuzu kendi eceliyle ölmedi. Büyük bir kepazeliği üstü kapatılması için öldürüldü."