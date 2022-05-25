Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu'na: Bu kadar saçma komplo teorisi... Valla inanılmaz!

Youtube kanalı üzerinden programlar yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun dünkü kaçış planı videosunu eleştiren Özdemir, "Erdoğan ailesi 30-40 milyon doları ABD'deki vakıflara yollayıp başları Türkiye'de sıkışınca ABD'ye kaçacaklarmış. İddia bu.. Ben ikna oldum! Ya Türkiye'de muhalefet bu kadar küçük rakamlardan bu kadar saçma komplo teorisi kuramaz diyorum ama kuruyor işte, valla inanılmaz!" dedi.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Yahu fısıltı gazetesinde bile bu rakamların on misli hatta yüz misli konuşuluyor madem bir şey ortaya atacaksınız bunu onla yüzle çarpın bari... Ha birde ABD''ye para kaçırıp kaçma 'procesi' de süper. Dünyada bir ilk olabilir! Diktatörler genelde ABD'den kaçmıyorlar mıydı?

ABD'deki Ak Partili vakıfların katakullilerini incelemek ayrı, böyle saçma sapan bir komplo teorisini bizzat muhalefet liderinin ağzından sanki büyük bir şey açıklıyormuş gibi anlatmak çok çok ayrı. Durum düşündüğümüzden çok daha vahim demektir. Büyük hayal kırıklığı...

İki büyük krizle karşı karşıyayız arkadaşlar; İktidar ekonomik politikalarında iflas ediyor ama daha vahimi ana muhalefet dediğimiz CHP tamamen kontrolü kaybediyor. Bu gidişle kısa bir süre sonra CHP 3. hatta 4. hatta 5. parti olacaktır görün. Büyük bir savrulma yaşanıyor.."