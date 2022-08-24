Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu'na: Asla, asla, asla...

Yaptığı Youtube yayınında 6'lı masanın aday gündemine ilişkin eleştirilerde bulunan Cüneyt Özdemir, artan tartışmaların ardından sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na yönelik paylaşımlarda bulundu.

"Kemal Kılıçdaroğlu kendi çıkarları için ve kendi kafasına göre bir aday belirleyecek biz de 'eşek' gibi gidip ona oy vereceğiz öyle mi? No no no...Yeter, asla!!!" diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Cüneyt Özdemir, "Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterecek öyle mi? Hiçbir anket yok, hiçbir güvenilirlik yok, seçilme imkanı yok. Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Biz de alternatifsiz eşekler olarak onu mu seçeceğiz...Asla, asla, asla..." ifadesini kullandı.

Özdemir, yıllarca AKP'ye verdiği destek nedeniyle adaylık konusundaki yaptığı açıklamaların ardından tepkilerin odağına yerleşmişti.