Cüneyt Özdemir'den Hıncal Uluç'a: 'Vasat, kibirli, faşist, beleşçi'

Hıncal Uluç'un öldüğü iddiaları gündemdeyken bir paylaşım yapan Cüneyt Özdemir, 'vasat, kibirli, faşist, beleşçi, bencil' sözlerini kullandı.

Haber Merkezi

Yoğun bakımda tedavi gören Hıncal Uluç'un öldüğüne dair iddialar sosyal medyada gündemdeyken Cüneyt Özdemir bir paylaşım yaptı.

Özdemir isim vermeden yaptığı paylaşımda, "Asıl konuşmamız gereken bu kadar vasat, kibirli, faşist, beleşçi, bencil ve herkesin ortak nefretini kazanmış bir adama yıllarca yazı yazdırılması, abilenilmesi, yaltaklanılması olmalı. Köşe yazarlığında 'ne olunmaması gerektiğinin' simgesiydi. Tam da hak ettiği gibi uğurlanıyor!" dedi.

Cüneyt Özdemir isim vermese de bu sözlerin hedefindeki ismin Hıncal Uluç olduğunu düşünüldü. Özdemir paylaşımı hakkında bir açıklamada bulunmadı.

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