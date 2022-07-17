'Hıncal Uluç hayatını kaybetti' haberlerine ilişkin açıklama geldi

Böbreği iflas eden ve akciğerinde problem yaşayan 83 yaşındaki Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı. Uluç’un yaşamını yitirdiği iddia edildi. İddiaya ilişkin olarak Sabah gazetesi yazarı Fatih Doğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uluç ile en yakından ilgilenen kişi ile irtibat halinde olduğunu belirten Doğan, "Durumu stabil. Yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Allah şifa versin” diyerek iddiaları yalanladı.

Doğan yaptığı açıklamada, “'Hıncal Uluç öldü!' yanlış bilgisini düzeltmek adına ilgilenen en yakın kişiyle konuşarak 3 saat önce zaruret üzerine bu paylaşımı yapmıştım. Yine benzer bir dolaşım olunca 22.15’te yine sordum. Durumu stabil. Yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Allah şifa versin” dedi.