Cüneyt Özdemir'den Altaylı'ya 'Hıncal Uluç' telefonu

Yoğun bakımdaki Hıncal Uluç'a ilişkin 'vasat, kibirli, faşist, beleşçi, bencil' ifadesini kullanan Cüneyt Özdemir, kendisini eleştiren Altaylı'ya telefon açtı.

Haber Merkezi

Fatih Altaylı, Hıncal Uluç'la ilgili 'vasat, kibirli, faşist, beleşçi, bencil' sözleri nedeniyle tepki gösterdiği Cüneyt Özdemir’in kendisini aradığını söyledi. 

Altaylı, “Hıncal Uluç’la ilgili dünkü yazımdan sonra Cüneyt Özdemir aradı. 'Teşekkür etmek için aradım, haklısın' dedi” ifadesini kullandı.

Altaylı önceki günkü yazısında Özdemir'e ilişkin “Sıradan insanların öfkesini, eleştirisini anlarım da, bizim meslek erbabının yanıt verebilecek pozisyonda iken Hıncal Abi deyip, ölüm döşeğinde iken gömenini hiç ama hiç anlamam" demişti.

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Cüneyt Özdemir'den Hıncal Uluç'a: 'Vasat, kibirli, faşist, beleşçi'