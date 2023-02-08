Cüneyt Özdemir: Twitter'ın ardından Tiktok'a da erişim engeli geliyor

Cüneyt Özdemir, 'Twitter'dan sonra Tiktok'a da sınırlama geliyor' dedi.

Haber Merkezi

Youtube kanalında programlar yapan Cüneyt Özdemir, "Twitter'dan sonra Tiktok'a da sınırlama geliyor" dedi.

Özdemir, "Bunlar normalde mahkeme kararıyla olması lazım ama emir demiri kesiyor gibi bir ortam var anladığım kadarıyla" ifadesini kullandı.

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Sosyal medyaya kısıtlama getirildi