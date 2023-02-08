Youtube kanalında programlar yapan Cüneyt Özdemir, "Twitter'dan sonra Tiktok'a da sınırlama geliyor" dedi.
Özdemir, "Bunlar normalde mahkeme kararıyla olması lazım ama emir demiri kesiyor gibi bir ortam var anladığım kadarıyla" ifadesini kullandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Cüneyt Özdemir: Twitter'ın ardından Tiktok'a da erişim engeli geliyor
Cüneyt Özdemir, 'Twitter'dan sonra Tiktok'a da sınırlama geliyor' dedi.
Haber Merkezi
Youtube kanalında programlar yapan Cüneyt Özdemir, "Twitter'dan sonra Tiktok'a da sınırlama geliyor" dedi.
Özdemir, "Bunlar normalde mahkeme kararıyla olması lazım ama emir demiri kesiyor gibi bir ortam var anladığım kadarıyla" ifadesini kullandı.