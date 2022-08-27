Cüneyt Çakır'la ilgili yeni iddia

Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'ın sezon sonuna kadar olan sözleşmesinden doğan alacağından vazgeçtiği iddia edildi. Çakır'ın Merkez Hakem Kurulu'na başkan olmak için hazırlık yaptığı gündeme geldi.

Akşam'ın haberine göre Çakır, eğitmen olarak Türkiye Futbol Federasyonı (TFF) bünyesinde yoluna devam edecek. Çakır'ın TFF ile yaptığı 3 yıllık sözleşme ise bitimine 1 yıl kala askıya alındı.

Kariyerinde 622 maça çıkan Çakır, 2 bin 590 sarı, 191 kırmızı kart gösterdi. Tam 218 kez penaltı düdüğü çalan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde 55 karşılaşma yönetti. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında da görev alan Çakır'ın başkanlık konusunda ciddi olduğu öne sürülüyor.