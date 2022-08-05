Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı

beIN Sports kanalında yayına katılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Cüneyt Çakır'ın yakın zamanda hakemlerle gerçekleştirilen kampta görevini bırakmayla alakalı Merkez Hakem Kuruluna (MHK) başvurduğunu ifade etti.

Çakır'ın bu isteğinin MHK ve TFF tarafından uygun görüldüğünü belirten Büyükekşi, şunları söyledi:

"İki defa Dünya Kupası, üç kez Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Üst üste 5 turnuvada üç kez yarı final seviyesinde maç yönetme başarısı gösterdi. Ayrıca 2015 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde görev aldı. Sayısız turnuvada Türk futbolunu temsil etti. İnşallah hocamıza jübile maçı düzenlemek istiyoruz."