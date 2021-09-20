Cüneyt Arkın: Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?

Cüneyt Arkın, "Efsaneler" belgeselinin galasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Gençlerin yurtlara yerleştirilmemesine ilişkin konuşan Arkın, "Gençlerimizi ne yapıp edip belli bir düzeye getirmemiz, refaha kavuşturmamız lazım. Burs alıyor, borçlanıyor, çıkar çıkmaz, iş bulmadan borcunu öde diye bastırıyoruz çocuğa" dedi.

Öğrencilerin barınma sorununun giderilmediğine işaret eden Arkın, "Üniversiteye geliyor, yurt meselesi, yatacağı yer yok çocuğun. Ben üniversitedeyken yaşadım bu sorunu, ben de yaşadım. Kaç yıl oldu halen bir şey değişmemiş. İki tane yurt yapmak zor mu? Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz ya?" diye konuştu.