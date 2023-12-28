Cumhur'un ortağı Erbakan: Seçimden önce verilen sözler yerine getirilmedi

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün akşam açıklanan asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

17 bin 2 TL tutarındaki asgari ücretin, birkaç ay içerisinde zamlar nedeniyle açlık sınırının altına gerileyeceğini belirten Erbakan, seçimden önce verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirtti.

İşvereni de korumak gerektiğini söyleyen Erbakan, "Çok sayıda çalışanı olan işletmeler ve az sayıda çalışanı olan işletmeler için iki farklı asgari ücret destek paketi oluşturularak işveren kesiminin rahatlaması sağlanmalı ve işletmelerimizin sürdürülebilirlikleri teminat altına alınmalıdır" dedi.

Erbakan, seçimler öncesi yapılan ittifak protokolünde yer alan ekonomiye ilişkin verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Mayıs 2023 genel seçimleri için AK Parti ile yapmış olduğumuz İttifak Protokolü ile iktidardan çalışanların ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırından aşağıda olmamasının temin edilmesi ve çalışanlar arasındaki ücret dengesizliklerinin giderilmesi hususlarında gerekli sözleri aziz milletimiz adına aldık. Ancak 2024 yılı asgari ücreti olarak açıklanan 17 bin 2 TL, verilmiş olan sözlerin yerine getirilmesinden oldukça uzak olunduğunu ortaya koymuştur."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 2 gün önce partisi ile AKP heyetinin yerel seçimlerde işbirliği için ön görüşme yaptıklarını duyurmuştu. Kılıç, yerel seçimlerde AKP'yle işbirliğine dair "İşbirliğinin içerisinde yer almaya hazır olduğumuzu, Ankara, İstanbul, İzmir'le sınırlı kalacağını ifade ettik" demişti.