Cumhuriyet’te istifa kararları: 'O ‘alev’e gaz olacağıma işsiz kalırım daha iyi...'

Cumhuriyet gazetesinde Aykut Küçükkaya’nın istifasının kabul edilmesine tepki gösteren üç ismin gazeteden ayrılmasının ardından yeni bir ayrılık daha yaşandı.

Gazeteci Mustafa Kemal Erdemol, bir açıklama yaparak Cumhuriyet'ten ayrıldığını duyurdu.

Yaşananlara “O ‘alev’e gaz olacağıma işsiz kalırım daha iyi” ifadeleriyle tepki gösteren Erdemol, “Hoşçakal Cumhuriyet... Emekçi arkadaşlarımız için işinden olan Aykut'u ve giden dostlarımı yalnız bırakamam. Umarım kibrin, otoriterliğin, saygısızlığın, kendini beğenmişliğin, tek adamlığın ‘alev’inden kurtulursun bir an önce” açıklamasında bulundu.

Erdemol'dan önce Cumhuriyet gazetesi Yayın Koordinatörü Serkan Ozan, Yazı İşleri editörü Cafer Kurt ve muhabir Hazal Ocak da gazeteden ayrılmış, Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş ise görevinden alınmıştı.