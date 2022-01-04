Cumhuriyet'te ayrılıklar sürüyor: Bir isim daha veda etti

Cumhuriyet gazetesinde sekiz sendikalı gazetecinin işten çıkarılması ile birlikte başlayan krizin ardından genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya gazeteden istifa etmişti.

Küçükkaya'nın istifasının ardından çok sayıda yazar ve muhabir de gazeteden ayrılma kararı almıştı.

Gazetedeki son ayrılık bugün gerçekleşirken, Erdal Sağlam, “Bugünkü yazı Cumhuriyet'teki son yazımdı” dedi.

Sağlam, "Aykut başta olmak üzere giden arkadaşların geri dönmesini umuyordum ama olmadı.. Tüm Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına ve okurlarına gösterdikleri yakınlık için çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.