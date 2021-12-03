Cumhuriyet’in yayın yönetmeni istifa etti

Cumhuriyet gazetesinin yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, yönetimin kendisine önerdiği ‘yayın başdanışmanlığını’ reddedip istifasını verdi.

Küçükkaya paylaşımında "28 yıllık gazetem Cumhuriyet’e, “VEDA” zamanı. İşten atılan 8 arkadaşımla ilgili karardan geri dönülmediği için gazetemden ve 3 buçuk yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm genel yayın yönetmenliğinden istifa ediyorum. Cumhuriyetçiler hepinizi çok seviyorum. Sen çok yaşa Cumhuriyet" dedi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, vakıf kararı gereği, gazetenin yayın koordinatörü Serkan Ozan, Genel Yayın yönetmenliği görevine vekaleten atandı.

28 yıllık gazetem Cumhuriyet’e, “VEDA” zamanı. İşten atılan 8 arkadaşımla ilgili karardan geri dönülmediği için gazetemden ve 3 buçuk yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm genel yayın yönetmenliğinden istifa ediyorum. Cumhuriyetçiler hepinizi çok seviyorum. Sen çok yaşa Cumhuriyet. pic.twitter.com/4vV7xxSmTz — Aykut Küçükkaya (@aykutkucukkaya) December 3, 2021

Serkan Ozan da istifa etti

Gazeteci Serkan Ozan da Cumhuriyet Yayın Koordinatörlüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet genel yayın yönetmeninden habersiz olarak işten atılan 8 arkadaşımızla ilgili kararın iptal edilmesini talep etmiştik. Bu haklı isteğin yanıtı 20 yıldan uzun süredir birlikte çalıştığım dostum Aykut Küçükkaya’nın genel yayın yönetmenliği görevinden alınması oldu." ifadelerini kullandı.

Ozan, şöyle devam etti: "Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nun böyle bir gerekçeyle görevden aldığı yayın yönetmeninin yerine vekaleten bile olsa beni düşünmüş olması, Küçükkaya’nın görevden alınış biçimi kadar yaralayıcı olmuştur. 8 arkadaşımızın işe iadesi konusunda ise herhangi bir adım atılmamaktadır."

"Durum böyleyken, tarafıma bildirilen görevlendirmeyi kabul etmem ne vicdani, ne ilkeli ne de onurlu bir duruş olacaktır" diyen Ozan, "Cumhuriyet emekçilerine karşı takınılan tavır nedeniyle bir yayın koordinatörlüğü görevinden de bugün itibarıyla istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Orhan Bursalı, Cumhuriyet Yayın Kurulu'ndan çekildi

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Cumhuriyet Yayın Kurulu Üyeliğinden çekildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada yağan Bursalı, "Cumhuriyet'ten istifa ettiğim yok. Yayın Kurulu'ndan çekildim sadece. Cumhuriyet'in yazarıyım, öyle kalacağım. Gazeteyi boykotu kimse düşünmesin. Cumhuriyet, bu ülkenin kuruluş mayasıdır. Çalışanlar/okurlar, gazetenin en temel 2 bileşeni." dedi.