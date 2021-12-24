Cumhuriyet'in yargı muhabiri Seyhan Avşar istifa etti

Gazetem adına ise gerçekten üzgünüm. Cumhuriyetin editoryal bağımsızlığı bir vakıf başkanının iki dudağının arasında olmamalı. Şimdiye kadar muhabiri olarak bu duruma karşı boyun eğmedim, bundan sonra da bir okuru olarak yanlış bulduklarımı söylemeye devam edeceğim.