Cumhuriyet'in yargı muhabiri Seyhan Avşar istifa etti

Cumhuriyet’in yargı muhabiri Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gazeteden ayrıldığını duyurdu.
Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya geçtiğimiz günlerde görevden alınmıştı. Bu olayı takiben gazeteden istifa haberleri gelmeye başladı.
Avşar, veda mesajında “Aykut Küçükkaya ve ayrılan diğer arkadaşlarım olmadan yoluma devam etmem mümkün değil” ifadelerini kullanırken Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’a da göndermede bulundu.
Avşar şu mesajı paylaştı:
Bir yaz günü büyük bir heyecanla kapısından girdiğim Cumhuriyet’e 6 yıl sonra soğuk bir kış günü heybemde bolca dava ile veda ediyorum.
Çalışmaya başladığım ilk günden bugüne beni destekleyen, iyi bir insan olmadan iyi bir muhabir olunamayacağını her daim öğütleyen Aykut Küçükkaya ve ayrılan diğer arkadaşlarım olmadan yoluma devam etmem mümkün değil.
Gazetem adına ise gerçekten üzgünüm. Cumhuriyetin editoryal bağımsızlığı bir vakıf başkanının iki dudağının arasında olmamalı. Şimdiye kadar muhabiri olarak bu duruma karşı boyun eğmedim, bundan sonra da bir okuru olarak yanlış bulduklarımı söylemeye devam edeceğim.
Hoşça kal Cumhuriyet. İsmini ve içeriğini yıpratmalarına izin verme.
Gazetem adına ise gerçekten üzgünüm. Cumhuriyetin editoryal bağımsızlığı bir vakıf başkanının iki dudağının arasında olmamalı. Şimdiye kadar muhabiri olarak bu duruma karşı boyun eğmedim, bundan sonra da bir okuru olarak yanlış bulduklarımı söylemeye devam edeceğim.— Seyhan Avşar (@seyhanavsar) December 23, 2021