Cumhuriyet'i hedef alan Şam Büyükelçisi'nden tekke ve zaviye özlemi: 'Kaybettiğimiz değerler'

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Katar merkezli El Cezire bünyesindeki Suriye Now'a verdiği röportajda Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen laikleşme adımlarını hedef alan ifadeler kullandı.

Şam'da gördüğü dini ve kültürel geleneklerden söz eden Yılmaz, Türkiye'de tekke ve zaviyelerin kapatılmasına değinerek bu süreçte Mevleviliğin de faaliyetlerinin sona erdiğini söyledi.

Yılmaz, Şam'daki ziyaretlerine ilişkin konuşurken, "Türkiye'de kaybettiğimiz bazı ortak geleneklerimizin burada devam ettiğini görüyorum" ifadelerini kullandı.

Mevleviliği örnek gösteren Yılmaz, tarikatların kapatılması sonrasında Mevleviliğin postnişinin Halep'e taşındığını ve buradaki mevlevihanede faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

Yılmaz, Türkiye'de sona eren söz konusu geleneklerin Suriye'de yaşamaya devam etmesine ilişkin ise bunun "son derece sevindirici" olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in laikleşme adımlarını hedef aldı

Türkiye'de tekke, zaviye ve türbeler 30 Kasım 1925'te kabul edilen 677 sayılı "Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun" ile kapatılmıştı.

Düzenlemeyle şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik ve benzeri tarikat unvanlarının kullanılması da yasaklanmıştı. Yasa, Cumhuriyet'in laikleşme sürecinin temel düzenlemelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam'daki diplomatik temsilcisi olan Yılmaz, Cumhuriyet Devrimi'yle ortadan kaldırılan tarikat yapılanmalarına ilişkin gelenekleri açıkça "kaybettiğimiz değerler" olarak niteledi.

Erdoğan için 'Şam aşığı' dedi

Yılmaz aynı röportajda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a yapması beklenen ziyarete ilişkin de konuştu.

Erdoğan için "Şam aşığı" ifadesini kullanan Yılmaz, Erdoğan'ın Emevi Camii'nde namaz kılmasının kendisini çok mutlu edeceğini söyledi.

Yılmaz, Erdoğan'ın daha önce planlanan Şam ziyaretinin bölgedeki gelişmeler nedeniyle ertelendiğini belirtmiş, ziyaretin yıl sonuna kadar gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Yılmaz, Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Şam'da "el ele, kol kola" görmeyi umduğunu da ifade etti.

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