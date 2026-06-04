Cumhuriyetçilere hakaret eden AKP'li Belediye Meclis Üyesi istifa etti

Samsun Terme Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Rümeysa Eker, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyetçileri çirkin ifadelerle hedef aldığı bir paylaşım yaptı. Eker'in Cumhuriyetçileri "uyuşturucu ticareti, fuhuş, tefecilik" gibi suçlarla itham ettiği paylaşımı tepkilere neden oldu.

Paylaşımında çok sayıda hakarete ve bel altı ithama sarılan Eker'e ilk tepki komünistlerden geldi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Samsun İl Örgütü, "paylaşımının arkasında durduğunu ve yazdıklarının doğru olduğunu düşündüğünü" söyleyen Eker'in ifadelerine tepki gösterdi.

'Kabul edilemez'

"Tarihimizin gördüğü en ileri sıçramanın; Cumhuriyet devriminin değerlerine ve onun önderlerine yönelik saygısızlık kabul edilemez" denilen açıklamada, "Cumhuriyet fikrini ve bağımsızlık mücadelesinin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan hadsiz ve çirkin ifadeleri nedeniyle, Terme Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi Rümeysa Eker'i kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Samsun'un, bağımsızlık mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı şehir olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Samsun halkı tarihini bilmektedir" denilirken, "Tarih bir Bandırma Vapuru'na binenleri, yurt için can verenleri, bir de işgalcilerin kayığında yurdu terk edenleri yazmıştır" ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet fikrini ve bağımsızlık mücadelesinin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan hadsiz ve çirkin ifadeleri nedeniyle, Terme Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi Rümeysa Eker'i kınıyoruz.



Samsun, kurtuluşun şehridir.



Halkımız "Geldikleri gibi giderler" diyenlerin yanında… pic.twitter.com/iiFtozSI3a — TKP Samsun (@SamsunTKP) June 4, 2026

İstifasını TKP Samsun İl Örgütü duyurdu

TKP Samsun İl Örgütü tarafından yapılan ilk açıklamanın ardından akşam üzeri ikinci bir açıklama yapılarak, AKP'li Eker'in meclis üyeliği görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Parti örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda; "Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetçileri hedef alan AKP'li Rümeysa Eker, Samsun halkının ve devrimcilerin tepkisi üzerine Terme Belediyesi meclis üyeliğinden istifa etti” denildi.

AKP'li ismin tepki toplayan ifadelerine Terme Belediyesi CHP'li meclis üyesi Neslihan Özdemir ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi de tepki göstermişti.