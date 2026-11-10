Cumhuriyetçiler Kurultayı: Atatürk'ün mirasını emperyalizme karşı mücadeleyle yaşatacağız

Cumhuriyetçiler Kurultayı Danışma Kurulu, 10 Kasım dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 88. yıl dönümünde andı.

Atatürk'ün mirasına yalnızca geçmişte elde edilen kazanımlara duyulan özlemle değil, devrimci karakterinden ve tarihsel zaferlerden alınan esinle sahip çıkılacağı belirtilen açıklamada, emperyalizme karşı mücadele vurgusu öne çıktı.

Açıklamada, Atatürk'ün mirasının emperyalizme karşı mücadele ederek, halkı yeniden kul etmek isteyenlerin ülkeden uzaklaştırılmasıyla, tarikat karanlığının dağıtılmasıyla ve emekçi halkın egemenliğinin tesis edilmesiyle yaşatılacağı ifade edildi.

Cumhuriyetçiler Kurultayı Danışma Kurulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

10 Kasım 2026, Saygıyla...

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi’nin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

O'nun mirasına; yitirdiğimiz kazanımlar için hayıflanarak değil, devrimci karakterinden ve tarihsel zaferlerimizden aldığımız esinle sahip çıkıyoruz. Bu mirası emperyalizme karşı mücadele ederek, halkımızı yeniden kul etmek isteyenleri ülkemizden defederek, tarikat karanlığını dağıtarak ve alın teriyle geçinen halkımızın egemenliğini tesis ederek yaşatacağız.

Cumhuriyetçiler olarak ilan ediyoruz: En büyük tarihsel sorumluluğumuz; ülkemizi holding ve tarikatların baskısından ve emperyalist kuşatmadan kurtarmak; eşitlik, özgürlük ve laiklikten yana bağımsız Cumhuriyet’i ayağa kaldırmaktır.