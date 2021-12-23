'Cumhuriyet tarihinde örneği var mı, bilmiyorum...' Çift maaşlı bakan

Türk Telekom'un AKP iktidarında nasıl içinin boşaltıldığını köşesine taşıyan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, şirketin yönetiminde yer alan isimlere işaret etti, kurumun yeniden Araplara satılabileceğine vurgu yaptı.
Terkoğlu, Bakan Nebati'nin durumuna da değinerek "Cumhuriyet tarihinde örneği var mı, bilmiyorum. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin adı, Türk Telekom’un yönetim kurulu üyesi olarak orada duruyor. Nebati, bakanlıktaki işlerinden arta kalan zamana şirketi de eklemiş" ifadesini kullandı.
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