Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük: 'Tüm kadınların özgürce yaşama hakkına saldırı'

Metroda kadınları bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz, “Silahla tehdit”, “Basit yaralamaya teşebbüs” ve “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen saldırgan burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük'e ifade verdi.

Savcı Yörük, saldırgana ilişkin hakimliğe gönderdiği sevk yazısında “yerleşik sosyal kabul ile şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır” ifadesini kullanırken, “Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir” dedi.