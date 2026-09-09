Cumhuriyet romanlarından Gezi’ye: THTM'den Selçuk’ta 'İskele Kenti Halkı' söyleşisi

İzmir'de Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Selçuk Temsilciliği, Selçuk’un kurtuluşu olan 8 Eylül’ün yıldönümünde “Cumhuriyet Romanlarından İskele Kenti Halkı’na Edebiyatımızda Kurtuluş Günleri ve Ege” başlıklı bir söyleşi düzenledi.

Emekli Albay Temel Er Ersoy’un kolaylaştırıcılığında THTM Edebiyat İnisiyatifi sözcüsü, yazar Bekâm Örün’ün yeni çıkan “İskele Kenti Halkı” kitabının başlangıç noktasını oluşturduğu etkinlik, edebiyatımızın dünü, bugünü, ülkemizin son yirmi beş yılda yaşadığı siyasi kırılmalar, halkın ve ilericilerin bu süreçlere tepkileri ekseninde verimli bir söyleşi gerçekleştirildi.

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Söyleşide Cumhuriyet’in Kurtuluş dönemi romanları, 12 Eylül sonrası edebiyatın durumu ve mevcut hali, son dönemde sayıları artan “kurucu gerçeklik” kuşağının romanları üzerine tartışıldı.

Söyleşi “İskele Kenti Halkı” romanının üzerinde ağırlıkla durduğu 2010-2013 dönemi siyasi atmosferi, Gezi Direnişi ve “bizim mahallenin” yaptığı ve yapamadıkları üzerine sohbetlerle devam etti.

Söyleşinin devamında İrfan Ertel Kurtuluş türküleriyle bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Etkinlik Bekâm Örün’ün kitabını okurlara imzalamasıyla sona erdi.

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