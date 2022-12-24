Cumhuriyet 'Akşener'in 42 dakikasını' yazdı

İmamoğlu kararının verildiği 12 Aralık’ta İYİP Genel Merkezi’nde yaşananların ayrıntıları ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Akşener, o gün sabah saatlerinde liderler turuna çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu kabul etti. Davutoğlu’nu saat 13.00’te uğurlayan Akşener daha sonra makamına geçerek görüşmelerini sürdürdü. Saatler 13.47’yi gösterdiğinde İmamoğlu’nun “Saraçhane daveti” haber kanallarına düştü. Akşener, saat 14.29’da “Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz” tweetiyle birlikte yoldan fotoğraf paylaştı.

İmamoğlu ile Akşener’in paylaşımlarının arasındaki 42 dakikada İYİP genel merkezinde “kriz yönetimine” geçildi.

Akşener’in, o gün içindeki sekiz, 13 Aralık’taki altı randevusu iptal edildi. Eş zamanlı olarak ise 6’lı masadaki diğer liderlere “Biz Saraçhane’ye gidiyoruz, bilginiz olsun” demek için ulaşılmaya çalışıldı. Bu sırada ameliyat için hastanede olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun özel kalemine not bırakıldı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a ulaşıldı ve ağır grip olduğu bilgisi edinildi. Kılıçdaroğlu’na Almanya’da olduğu için ulaşılamazken, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile Davutoğlu’nun da kendilerine ulaşılamaması nedeniyle özel kalemleri ve yakın çevreleri bilgilendirildi.