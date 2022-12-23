Akşener: Liderleri aradım, gövde gösterisi yapmak için Saraçhane'ye gittim

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV’de katıldığı Çalar Saat programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni asgari ücrete ilişkin konuşan Akşener, açlık sınırının 7 bin 786 lira olduğuna işaret ederek "Böyle bakınca 8 bin 500 lira tamam ama Ocak ayında çıkacak o yine açlık sınırı altına düşecek. Enflasyonla mücadele edilmesi lazım. Bu süreç içerisinde de düzenli güncelleme yapılası gerekiyor. Isınma çok ciddi bir problem gıdaya erişim problem, elektrik müthiş bir problem" diye konuştu.

BirGün'deki habere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sırtımızda küfe var" ifadelerine tepki gösteren Akşener, "Küfe vatandaşın sırtında. Sayın Erdoğan beceremiyorsa gitsin. Böyle bir şey olabilir mi. Hani ver yetkiyi gör etkiyi idi? Gördük etkiyi işte. Varsa bir küfe kendiniz aldınız" dedi.

'Erdoğan’ı her şeye rağmen akıllı bulmuşumdur'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararının ardından Saraçhane'de Altılı Masa liderlerinin bir araya geldiği toplantıya yönelik konuşan Akşener, "Millet iradesine ‘çak’ yapıldı aslında. Biz birbirimize ‘çak’ yapmadık. Sayın Erdoğan da hapishaneye giderken ‘çak’ yapmamıştı, o zamanın vesayetçileri millet iradesine çak yapmıştı ama o çakı suratımıza tokat olarak atmıştı. Şimdi de dünün mağduru bugünün vesayetçisi gene millet iradesine gene saraçhanede yine suratımıza tokat attı. Dolayısıyla millet iradesine uzatılan her eli o millet iradesi kırar. Ben sayın Erdoğan’ı her şeye rağmen akıllı bulmuşumdur. Şimdi ‘çak yaptılar’ı söylüyorsa çok vahim. Türkiye’den kopmuştu dünyadan da kopmuş. Yahu arkadaş siz 1998’i hatırlasana. O kararın verildiğinde ne halde olduğunu hatırlasana. Biraz empati yapsana. Orada çak, mak olmaz orada teselli olur, orada moral düşüklüğünü ayağa kaldırmak olur. Benim sayın İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’na yerimden kalkıp sarılma nedenim budur. Düşmeyeceğiz, milli iradenin temsilcisi olarak gereğini yapacağız" diye konuştu.

'Kimseden izin alma mecburiyetim yok'

Saraçhane'de yapılacak toplantı öncesi Altılı Masa liderlerini aradığını ve 'gövde gösterisi yapmak istediğini' söyleyen Akşener, "Ben Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Sonra döndüm bir kalabalık güç oluşturabilelim diye Gültekin Uysal’ı aradım, konuştuk. Bir kısmına 'gideceğim' dedim. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım öyle bir durum yok. Gövde gösteresi yapmak istedim. Benim kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları. Bir tek Mersin hariç diğerlerinin tümü bütün CHP’nin ve İYİ Parti teşkilatlarının çalışarak seçtirdiği belediye başkanları. Dolayısıyla bu arkadaşların iyi yaptıklarından da kötü yaptığı işlerinden de mesulüz. Dolayısıyla izne mizne ihtiyaç yok. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağız. CHP üyesi olarak seçilebilirler ama onların sorumluluğu hepimize ait" ifadelerini kullandı.

'Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar Sayın Erdoğan’ın kararı'

Akşener, "Türkiye’de bir yargı problemi var. Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar Sayın Erdoğan’ın kararı. Seçime giderken İstanbul’a çökme kararı. Bir sürü 'FETÖ' iltisaklısı çıktı. Bunları işe almak konusundaki prosedürlerdeki imza sahipleri ne oldu? Erdoğan'a göre herkes terörist. Bu eylemler yarın kendilerini sorumlu hale getirecek. Ben Ekrem Bey'e milli iradeye çökme hadisesinin karşılığı olarak 'Türkiye’de yaşayan herkes senin yanında' dedim. Bu sadece İstanbul’a özel bir çökme değil tüm Türkiye’ye çökme. Buna işaret ettim. Bu olaya sadece Ekrem İmamoğlu meselesi olarak bakarsak yanılırız" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'na yanıt

Akşener, kendisinin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kast ederek "İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz" sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" ifadeleriyle yaptığı değerlendirmeye de değindi. Akşener, "Normalde Kılıçdaroğlu'nun söylediği söz oraya gitmekle alakalı değil. Dolaysıyla bir siyasi partinin içişlerine karışmak gibi bir durum yok. Ama o masaya verilen görev o masanın aday tespiti. O tespit konusunda herkes hür ve bağımsız" diye konuştu.