Cumhur'da liste pazarlığı: 'HÜDA-PAR AKP'nin listesine alınacak, BBP kendi logosuyla katılacak'

Seçime iki aydan az bir süre kala Ankara'da siyasi trafik de hız kazandı. İttifak ve liste mesaisi için zaman daralırken Cumhur İttifakı'nın nasıl bir süreç izleyeceği merak ediliyor.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhur İttifakı ortaklarının izleyeceği yola ilişkin "Cumhur İttifakı’nın yeni paydaşı durumunda olan Hüda-Par’ın AK Parti listesinden seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor. BBP ise geçen seçimden farklı bir tutum içinde bu seçime kendi logosu ile katılma kararlılığını koruyor" değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Bu kez kantarda kendimizi tartmak istiyoruz; ancak bazı yerlerde ittifak içi ortak liste yapabiliriz' tutumunu uzun süredir koruyor. BBP bunun yanında kendi kimliği ile seçime katılması durumunda hem kurumsal kimliğini koruyacağına, hem de parti olarak daha dinamik çalışma olanağı bulacağından Cumhurbaşkanı seçimine daha yüksek katkı verebileceğini kaydediyor" ifadesini kullandı.