Cumhur'da her şey o seçim anketine bağlı: Erdoğan bunu bekliyor

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü yazısında erken seçim iddialarını ele aldı. "Ankara kulisleri şu sıralar yine hareketli" diyen Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, "Herkesin dilinde bir ‘erken seçim’ lafı var. Kimi, “Ekimde erken seçim olacak” diyor kimi ise “Kasımda erken seçime gidilecek” diye iddialı bir pozisyon alıyor. Nereden çıktığı ya da kaynağı belli olmayan bu sözler, kamuoyunun da ilgisini çektiği için birkaç gün konuşulup sonra unutuluyor." yazdı.

'AKP'nin yumuşak karnı haline geldi'

Cumhur İttifakı için erken seçime gitmenin tek şartının MHP'nin oy oranı olduğunu söyleyen Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, "MHP eğer yaz aylarının sonunda yapılacak olan kamuoyu araştırmaları ya da bilinen adıyla anketlerde yüzde 7’nin altında görünürse, işte o zaman erken seçim kararı alınır. Seçim kararı alındığında; MHP ‘eski sistem’ geçerli olacağı için Cumhur İttifakı’nın bileşeni olarak ‘havuzdaki oylar’dan faydalanır. Eski sistemdeki yüzde 10 barajını aşamasa bile vekil çıkarır. MHP böylece parlamentoda yeniden temsil edilir. Yok eğer, MHP yapılan araştırmalarda yüzde 7’nin üzerinde görünüyorsa, seçimler tarihinde yapılır. Ancak bunun olabilmesi biraz da ekonomideki gidişata bağlı… Zira; ekonomi AKP’nin yumuşak karnı haline geldi. İktidar, kriz daha da derinleşmeden ve daha fazla erimeden erken seçime giderek eldekini korumayı da düşünebilir." ifadelerini kullandı.