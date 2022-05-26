AKP kulisleri Kılıçdaroğlu'nu konuştu: Erdoğan kaçacak iddiası masada

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Erdoğan ABD'ye kaçacak" iddiası gündemde sıcaklığını koruyor. Kılıçdaroğlu'nun iddiaları AKP ve CHP kulislerini hareketlendirdi.

AKP Kılıçdaroğlu'nun iddialarını masaya yatırdı

AKP kulislerinden yansıyan bilgilere göre, parti içinde Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına nasıl tepki verilmesi gerektiği konusunda bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bazı parti kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun çıkışının toplumda karşılığı olmayacağını belirterek, eline yeni bir koz vermemek için "kâle alınmaması ve yanıt verilmemesi " görüşünü dile getirdi.

Çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekilinin tepki göstermesinin asıl nedeni olarak, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ailesini hedef alması gösteriliyor ve aile üzerinden siyaset yapılması "kabul edilemez" görülüyor.

Ancak kabul gören görüş, Kılıçdaroğlu'nun hem Erdoğan hem de ailesinin hedef alarak itibarsızlaştırmaya çalıştığını, sessiz kalınması halinde, "kabullenilmiş" anlamına geleceğini dile getirerek, en sert tepkinin gösterilmesi yönünde oldu.

Arkasından da çok sayıda parti yöneticisi, Kılıçdaroğlu'nu "FETÖ taktikleri" izlemek, "iftira atmak ve yalancılık"la suçladı.

AKP yöneticilerinden, Kılıçdaroğlu'na sert tepkiler gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da, bu açıklamalarla ilgili "yasal yollara başvuracaklarını" duyurdu.

CHP: Seçime kadar sürecek

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre CHP ise Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunda yarattığı etkiden memnun.

Kılıçdaroğlu'nun geçen Ekim ayında yine sosyal medya hesabından, bürokratlara yaptığı çağrının ardından partiye çok sayıda yolsuzluk ve yanlış yapılan işlerle ilgili "bilgi-belge yağdığını", ihbarlar aldıklarını belirten CHP'liler, bunların bizzat Kılıçdaroğlu tarafından incelenip, değerlendirildiğini ifade ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerini "suça ortak olmama" konusunda uyarırken, bürokrasiyi zaafa uğratmamak için bürokratların da korunmasına dönük önlemlerin alındığına dikkat çekiliyor.

CHP kulisleri, Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımı ile "AKP iktidardan gitmez" anlayışını da yıkmaya çalıştığını ve iktidar umudu olduğunu savunurken, bu tarz eylem ve açıklamaların seçime kadar devam edeceğine işaret ediyor.

CHP yöneticilerine göre, parlamenter sisteme geçilse bile açıklanan bu belgeler nedeniyle "birinci parti" de olamayacak: "Seçime kadar, yani 13 ay genel başkanımız bu açıklamaları sürdürecek. Ne yaparlarsa yapsınlar, bir geri adım sözkonusu olmayacak.

"Erdoğan kendi ailesini koruyor. Genel başkanın da vurgulamak istediği o. 'Bu iktidara yaranalım diye yasal olmayan işlerine destek veriyorsanız, Erdoğan sizi korumayacak, çekin elinizi' diyor."

İYİP: Hedefine ulaştı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, ittifak ortağı İYİP de destek veriyor.

CHP liderinin açıkladığı para transferinin Erdoğan ailesine uzanıyor olmasının, iktidar partisinde "panik" yarattığını savunan İYİP kaynakları, iktidar partisinden gelen sert açıklamaların da bunun göstergesi olduğu görüşünde:

"Bu işin ucunun Erdoğan'ın ailesine gitmesi, onun siyasette hızla erimesine neden olacak. Kemal Bey, çok iyi bir hamle yaptı ve panik havası da hedefine ulaştığını gösteriyor.

"Kaçış, ifadesi kafalarda soru işareti yarattı. Kemal Bey de bu belgelerin yeni olmadığını biliyordur. Ama bunu gündeme getirerek, iktidara geldiğinde peşinin bırakılmayacağı mesajı veriyor. Çünkü, tüm bu yapılan işlerin, belgelerin devlette kaydı tutulur, zamanı geldiğinde de açıklanır. Yanlış varsa hesabı sorulur."