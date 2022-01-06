Cumhurbaşkanlığı'ndan Kazakistan'la görüşme açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan’daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan’da yaşananları yakından takip ettiklerini, Kazakistan’la dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan’da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini dile getirdi."