AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Patronların Ensesindeyiz
Ali Ufuk Arikan
Dış Haberler
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Cumhurbaşkanlığı'ndan Kazakistan'la görüşme açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;