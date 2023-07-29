Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı' genelgesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgeyle "kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımı yaygınlaştırılarak bilişim harcamalarından tasarruf edilmesinin, üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin güçlendirilmesinin" amaçlandığı belirtildi.

Genelgeyle ilgili verilen bilgiler şöyle:

"Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç tüm kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese ve işletmeler; kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler; özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayelerce kullanılan ticari lisanslı yazılımların envanteri ve bunlardan hangilerinin AKKY muadilleriyle değiştirilebileceğine yönelik 'AKKY Geçişi Analiz ve Yol Haritası Raporu', Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin resmi internet adresinde (www.cbddo.gov.tr) ilan edilecek şablona ve 'Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Analiz Rehberi'ne uygun şekilde oluşturularak 9 ay içinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine iletilecek.

Oluşturulan rapor çerçevesinde yürütülmesi gereken çalışmalar için ihtiyaç duyulan mali kaynakların ve iş gücünün tahsisine yönelik gerekli tedbirler alınacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojisi altyapısına ilişkin bütçe planlamaları ve ödenek tahsisi kararlarında söz konusu raporlar dikkate alınacak ve bu kapsamdaki ödenek talepleri öncelikle karşılanmaya çalışılacak.

Yazılım tedarikini içeren mal ve hizmet alımlarında, teknik ve/veya ekonomik gerekçelerle uygun olmaması durumu hariç, ticari lisanslı yazılımlar yerine AKKY muadilleri tercih edilecek. Bu nitelikteki ödenek talepleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletilecek proje teklif formlarında, alınması öngörülen ticari lisanslı yazılımlar için AKKY muadillerinin neden tercih edilmediğine yönelik teknik ve ekonomik gerekçeler detaylı şekilde açıklanacak.

Mevcut AKKY'lerin Türkiye'de faaliyet gösteren yazılım firmalarınca ve Türkiye'de istihdam edilen personel tarafından özelleştirilmesi suretiyle geliştirilen yazılımlar da, yazılım lisanslama usulü itibarıyla AKKY lisanslarını kullanmıyor olsa dahi AKKY geçiş sürecinde değerlendirmeye alınacak. Bu nitelikteki yazılımlar teknik ve mali açılardan ilgili kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyacını karşılıyorsa, uygun nitelikte AKKY ürünü bulunmaması durumunda ticari lisanslı yazılımlara tercih edilecek.

AKKY geçiş sürecinde kurumlar arası koordinasyon Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından sağlanacak.

Rapor ve rehber gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından güncellenerek resmi internet adresinde yayınlanacak."