Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.
Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afganistan açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'ABD çekilme kararı aldığından itibaren biz de kendi planlarımızı yapmaktaydık. Askerimiz çekildikten sonra da havalimanının işletmesine devam edebiliriz' dedi.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.
Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle: