Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarında oy verme işlemleri başladı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullanan Fethi Barış, gazetecilere, iznini geçirmek için Fransa'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Ukrayna'ya giden tır şoförü Halit Tanrıverdi de oy kullanmak için iki gündür tır parkında beklediğini ifade etti. Gideceği ülkede kurulacak sandıklara yetişemeyeceği için Kapıkule'de kullandığını anlatan Tanrıverdi, "seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını" diledi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. (AA)