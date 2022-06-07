Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden etkilenen Barzani ailesi Erbil'e saray inşa ettirecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden etkilenen Barzani ailesi, Erbil'de bir başkanlık sarayı inşa ettirme kararı aldı.

Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani, 12 Mart'ta, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani de 19 Nisan'da Türkiye'ye gelerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Gerçekleştirilen görüşmelerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden etkilenen Barzani ailesi, Erbil'de bir başkanlık sarayı inşa ettirme kararı aldı.

Oda TV'den Toygun Atilla'nın haberine göre, Barzani ailesi inşaatı yapan Erman Ilıcak'ın sahibi olduğu Rönesans Holding ile iletişime geçerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile çalışmak istediklerini söyledi. Konuya dair soruları yanıtlayan Mimar Şefik Birkiye, henüz resmi bir anlaşma sağlanmadığını, ancak önümüzdeki günlerde bu konunun netleşeceğini belirtti.

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