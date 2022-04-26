Barzani yönetiminden PKK açıklaması: Tehlikeli plan boşa çıkarıldı, 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Irak Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, Duhok’ta PKK’ye ait 1 ton patlayıcı ile füze ele geçirildiğini, bu patlayıcının IKYB'de kullanılmak üzere hazırlandığını açıkladı.

Rudaw'da yer alan habere göre Konsey'den yapılan açıklamada, “Güvenlik Koseyi kurumları, PKK’nin Kürdistan Bölgesi’ne yönelik tehlikeli bir planını boşa çıkararak büyük miktarda patlayıcı ve askeri mühimmat ele geçirdi” denildi.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Yakalanan Yunus Ahmed Qasım Süleyman isimli zanlı sorgusunda, söz konusu patlayıcı ve askeri malzemelerin tamamını, Kürdistan Bölgesi’nde kullanılmak üzere PKK’ye ulaştırmak amacıyla Rodi Hüseyin isimli YPG sorumlusundan aldığını itiraf etmiştir.”