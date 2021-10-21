Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi 1 yıllık ödeneği 6 ayda bitirdi

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 2021 yılında kendisine ayrılan ödeneği 6 ayda bitirdi ve ödenek üstü harcama yaptı. Yıl sonuna kadar harcanması için 142 milyon liralık ödenek verilen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi, 6 ayda 151 milyon lira harcadı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün TBMM'ye sunulan 2022 yılı bütçe teklifine göre ise Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'ne, 2022 yılında 184 milyon 312 bin TL ödenek ayrılması talep edildi.

TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı için 2021 yılında ayrılan ödenek 73 milyon 789 bin liraydı. 2022 yılı bütçe teklifine göre ise bu ödeneğin 95 milyon 681 liraya çıkarılması isteniyor.

Yine teklife göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, gelecek yıl 313 otomobil, 7 tane 4x4 arazi aracı, 20 minibüs, 5 pik-up, 116 panelvan, 11 otobüs, 5 kamyon, 2 ambulans, cenaze aracı yapmak için 1 pik-up, 70 motosiklet olmak üzere toplamda 550 araç alacak. (ANKA)