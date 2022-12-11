Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak: EYT, asgari ücret...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.



NTV'nin haberine göre; Beştepe'deki toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun görüşülmesi beklenirken, ilgili bakanların konuya ilişkin sunum yapması bekleniyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret görüşmelerindeki son durum hakkında kabineye bilgi vereceği belirtilirken, ekonomideki son gelişmeler ve askeri operasyonların da kabinenin gündemindeki başlıklar arasında olacak.