Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, haftalık 'Dezenformasyon Bülteni' hazırlamaya başladı

'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM’de görüşüldüğü dönemde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı “Dezenformasyon Bülteni” hazırlamaya başladı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Bültenin haftalık olarak İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından hazırlandığı, mail ve WhatsApp grupları yoluyla belli gazetecilere ve kurumlara dağıtıldığı öğrenildi. Merkezin başında bulunan İdris Kardaş ise “Halkın hangi haberin doğru olduğunu anlaması için bu bülteni yayımlamaya başladık” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir süre önce başkanlık bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kurulduğunu açıklamış, merkezin başına da İdris Kardaş’ın atandığını söylemişti. Kardaş, sosyal medyadan, “Her türlü dezenformasyonla mücadele etmek İletişim Başkanlığı’nın görevidir. Bu görev, milletin iradesi olan Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından verilmiştir. Vazifemizi hakkıyla yerine getirmek Sn. Cumhurbaşkanımıza ve milletimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur” mesajını paylaşmıştı.

Bülten çıkarttılar: Haftanın yalan haberleri

Kurulan merkezin ilk eylemi, Dezenformasyon Bülteni çıkartmak oldu. Bültenin ilk sayısında, 1-8 Ekim tarihleri arasında yayımlanan bazı haberler yer aldı. “Haftanın yalan haberleri” başlığı altında sıralanan haberlerin yanına, “Bu bir yalan haberdir, hakikati paylaş” grafiği yerleştirildi.

Diyanet ve doğalgaz

Bültenin ilk sayısında, Diyanet’in gelirlerinden faiz elde ettiği, doğalgaz depolarında eksik olduğu, Türk Sahil Güvenliği’nin göçmenleri şiddet kullanarak Yunanistan’a ittiği, tarihi camiye PVC pencere takıldığı haberleri yer aldı. Haberlerin yalan olduğu belirtilerek, bilgi aktarıldı. Bültenin sonunda, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayını” logosu da konuldu

Kardaş: Haftalık çıkartacağız

Kardaş, bültenin haftalık olarak çıkartılmasının planlandığını belirterek, 'amaçlarının halkın yalan haberin farkına varması olduğunu' söyledi.

Kardaş, bültenin neden internet sitesinde yayımlanmadığı ve farklı biçimde dağıtıldığı sorusuna da “Sitede yayımlanmasına gerek görmedik. Mail ve Whatsapp grupları üzerinden dağıtıyoruz” yanıtını verdi.

Bültenin sadece belli yayın organları ve gazetecilere gönderildiği öğrenildi.