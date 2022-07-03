Cumhurbaşkanlığı helikopteri tepkisi: 'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve beraberindekilerin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmadığı Bursa'daki programa giderken Cumhurbaşkanlığına ait bir helikopteri kullanmalarına tepki gösterildi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Devleti, parti ve şahsi malı gibi kullanan, yetim hakkı yiyenlerin günahı vebali büyük! Pilot rahatsızlanıp Bilecik'e inmese, AK Parti Genel Başkan Vekilinin Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle Bursa'ya gittiğini millet bilmeyecekti! Gerçekten inanıyor ve utanıyorlarsa bu da ilahi adalet!” dedi.

'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de sosyal medya hesabından, “Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı mı oldu da Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile geziyor? Vatandaşların tamamının parasıyla AKP mitingi yapıyorlar, yetmiyor Cumhurbaşkanlığı makamını partilerinin propagandasına alet ediyorlar. Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti” diyerek tepki gösterdi.