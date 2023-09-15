Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı: Yeni yatırım projeleri durduruldu

2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı.

Genelgeye göre; tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2024 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak. Ayrıca, yurttaşların acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilemeyecek. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek.

Yatırım programı hazırlıklarına göre; kamu yatırım harcamalarından tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edileceği belirtildi. 2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan amaçlar, politikalar, öncelikler ve mali çerçeve esas alınacak. Ayrıca, OVP’yle uyumlu olmak şartıyla kamu idarelerinin stratejik planları da yatırım hazırlıklarında dikkate alınacak. Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde; devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecek.

Genelgede, bütün kuruluşların kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla, yatırım tekliflerini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göndermeleri gerektiği belirtildi.