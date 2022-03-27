Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan ile Putin, Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da olmasında anlaştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan ile Putin Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçlerinin ele alındığı belirtilirken Erdoğan'ın "Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurguladığı" ve "bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirttiği" aktarıldı.

Daha önce Ukrayna müzakere heyeti üyesi David Arakhamia Facebook'tan yaptığı açıklamada "Bugünkü video görüşmelerinde iki heyet arasındaki bir sonraki canlı oturumun Türkiye'de 28-30 Mart'ta yapılması kararlaştırıldı. Ayrıntılar daha sonra açıklanacak" demişti.

Rusya'nın müzakere heyeti başkanı Medinskiy ise Ukrayna ile müzakerelerde yeni turun yüz yüze yapılacağını, bu turun 29-30 Mart'ta gerçekleşeceğini söylemiş, oturumun yeri konusunda bir açıklama yapmamıştı.