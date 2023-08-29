Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ihalesi 7'nci kez tanıdığa gitti

Cevat Olçok'un sahibi olduğu Ceo Event Medya Şirketi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na dair yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Söz konusu açıklamada, “Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 8-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2023 yılı 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun organizasyonu içim 198 milyon 500 bin TL+KDV tutarında hizmet sözleşmesi imzalanmıştır” denildi.

BirGün’ün haberine göre; Olçok’un şirketi, 2016'dan beri Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun organizasyon ihalesini alıyor. Firmaya geçen yılki Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için 47 milyon lira, 2021'de düzenlenen Bisiklet Turu için ise 24 milyon liralık ödeme yapılmıştı.

Cevat Olçok, aynı zamanda da AKP’nin reklam danışmanı olan ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde hayatını kaybeden Erol Olçok'un kardeşi. Olçoklar, AKP’nin ismini, logosunu, sloganlarını bulmuş ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarında etkili olmuştu.