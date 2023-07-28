Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonuna kadar yeni vergi artışı yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, canlı yayında NTV'nin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı olmayacağını kaydetti. Dövizdeki artış için "Kur reel bir zemine gelmiş oldu" diyen Yılmaz, kur korumalı mevduatın sona ermesinin de "şimdilik" gündemde olmadığını kaydetti.

Yılmaz'ın NTV'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Enflasyon beklentilerimizin elbette üstünde. Neden böyle bir tablo ile karşı karşıya kaldık? Depremin de etkisi var. Kurlarda uzun süre istikrarlı bir seyir vardı. Son dönemde kur reel bir zemine gelmiş oldu. 15 milyar dolar Merkez Bankamız son dönemde rezerv biriktirdi. Kurlardaki yükseliş enflasyonist bir etki yaptı ve beklentilerimizi güncellememiz gerekti.

'BAE'den 11,5 milyar dolar gelecek'

İhracat finansmanı için 3 milyar, deprem finansmanı için 8,5 milyar dolar gelecek, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan anlaşma doğrultusunda. Hazine gerekli görüşmeleri yürütüyor. Bunlar hızlı gerçekleşecek diye bekliyoruz. Suudi Arabistan ile tarihimizin en yüksek savunma sanayii anlaşması gerçekleştirildi. En önemlisi BAE ile yapılan ve somutlaştırılmış olan anlaşma. Enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemden geçtik. Körfez ülkelerinde ciddi bir kaynak oluştu. Bu kaynakları dünyanın farklı ülkelerinde değerlendirme niyetindeler. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu döviz girişi ve doğrudan yatırım konusunda avantaj sağlayacak.

'Ek bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok'

Şu an itibarıyla bütçede dengeleri kurmuş durumdayız. Kurumlar vergisini 5 puan artırdık. İhracatçılar için 1 puan artırdık. Bundan sonra Meclis'e bir düzenleme gelir mi? Bu Meclisimizin takdirinde. Bizim öngördüğümüz değişiklikleri yapmış durumdayız. Kendiliğinden güncellenecek vergiler dışında ek bir vergiyi, ilave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok.

'KKM'nin tamamını Merkez Bankası yönetecek'

Kur korumalı mevduat kurun aşırı istikrarsızlaştığı dönemde devreye girdi. Tabiatı itibarıyla geçici bir mekanizma. Bugün geldiğimiz noktada hemen vazgeçilecek bir mekanizma değil. Şu anda böyle bir gündemimiz yok. KKM'nin tamamını Merkez Bankası yönetecek."