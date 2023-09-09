Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP’nin seçim vaatlerinden olan “Aile ve Gençlik Bankası" ile ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmaları başlattık. Aile ve Gençlik Bankas'ını kuracağız ve aşama aşama bunu etkili bir hale getireceğiz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel seçimleri öncesinde yapılan "AKP Aday Tanıtımı ve Seçim Beyannamesi Toplantısı'nda "Aile ve Gençlik Bankası" kurulacağını açıklamıştı.

DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trabzon’da Devlet Su İşleri (DSİ) toplantı salonunda düzenlenen "Trabzon İş Dünyası Buluşması" programında konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Karadeniz'de yeni gaz, petrol aramaları, imkanları var. Bu konularda da önemli gelişmeler sağladık. Bu çerçevede de bir aile ve gençlik bankası kurmayı hedefliyoruz. Seçim vaatlerimizden biri buydu. Bu konuda da çalışmalara başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmaları başlattık. Belli bir aşamaya getirmiş durumdayız.

Olgunlaştırdığımızda kanun teklifimizi yeni dönemde Meclisimize sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracağız ve aşama aşama bunu etkili bir hale getireceğiz. Gerek doğal gazdan, gerek petrolden, gerekse madenlerden gelen birtakım gelirleri belli bir yüzdesini bu bankamıza aktararak buradan yeni evlenen çiftlere destek olacağız. İleriki dönemlerde belki genç girişimcilere buradan daha fazla destek olma imkanlarını da araştıracağız.”