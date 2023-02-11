Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem bağışlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları bağışların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülmesinin önemli olduğunu savundu. Oktay, "Bağışların AFAD koordinasyonunda yürütülmesi son derece önemli. Şeffaf olması, Sayıştay denetiminde olması önemli" dedi.

Oktay, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.

Burada, deprem bağışları, deprem bölgesindeki tahliyeler ve barınma merkezlerine ilişkin konuşan Oktay, 1 milyon 50 bin civarında depremzedenin geçici barınma merkezlerinde bulunduğunu ve hedeflerinin 1 yıl içerisinde kalıcı konutları teslim etmek olduğunu söyledi.

Oktay şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz. Hedefimiz 1 yıl içerisinde kalıcı konutları da teslim etmek. Bununla ilgili hasar tespit çalışmaları sonunda yıkılan, yıkılacak olan binalarda yaşayan vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacaktır.

Bağışların AFAD koordinasyonunda yürütülmesi son derece önemli. Şeffaf olması, Sayıştay denetiminde olması önemli. Art niyetlilerin olabileceği bunun da önünün kesilmesi açısından önemli."