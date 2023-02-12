Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mobil operatörler bir aylık ücretsiz görüşme sağlayacak

AFAD Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasında diğer öne çıkan noktalar şöyle:
- "Artçı sarsıntılar devam ediyor. Belirli bir süre daha devam edeceğe benziyor. Onun için ısrarla hasarlı olan, yıkılacak olan binalardan uzak durulmasını talep ediyoruz.
- 10 bin 600 ton odun ve 2 bin 100 ton kömür sahaya sevk edilmiş durumdadır.
- Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar."