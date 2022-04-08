Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milletimizin aşını, ekmeğini düşünüyoruz

AKP Yozgat İl Başkanlığı'nınn iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "artan fiyatlar nedeniyle yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını" söyledi.

Oktay, “Henüz Covid salgınının etkileri tam anlamıyla geçmemişken bölgemizde yaşanan insani trajediler sebebiyle artan fiyatların, sorunların farkındayız. Tümünün üstesinden gelmek de yine bizlerin çabasına bağlıdır. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle gıda arz güvenliği ciddi bir sorun. Aynı sebeple enerji fiyatlarında yükselişler, hayvansal ürünlerde artan talep söz konusu. Biz ısrarla 'Türkiye bir üretim üssüne dönüşecek' diyerek sanayicimizi desteklerken 'battık bittik' diye gerçekleri çarpıtanlar art arda ihracat rekorları kırdığımızda köşesine çekiliyor" diye konuştu.

'Birileri yine kurumların kapısına dayanıp şov yapıyor'

Gıda ve fiyat artışı konusunu kapsamlı olarak ele aldıklarını öne süren Oktay, "Milletimizin cebini, işini, aşını, ekmeğini düşünüyoruz. Gıda ve fiyat artışları konusunu en kapsamlı ve uzun vadeli şekilde ele alıyoruz. Cumhur İttifakı ruhuyla biz böyle milli bir mücadele verirken birileri yine kurumların kapısına dayanıp şov yapıyor. Boş lafla, kuru gürültüyle, şovla, ekâbirlikle işimiz yok" dedi.

'Barışın tesis edilmesi için gayretlerimiz sürecek'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Rusya ile Ukrayna "Bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesis edilmesi yönündeki gayretlerimiz de sürecek. Bu çatışmanın kazananı yoktur ve olmayacaktır. Adil bir barış ise bölgede tüm tarafların yararınadır. Her iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini gözeten, adilane bir yaklaşımla diplomasiden yana olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.