Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İBB, PKK dağ kadrosundan eleman getirerek çalıştırıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep’te iftar yemeğinde bir araya geldi. Oktay, "altılı muhalefeti" eleştirerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin "PKK dağ kadrosundan eleman getirerek çalıştırdığını" iddia etti.

Oktay, "Şehitlerimizin bıraktığı emanet için mücadele ediyoruz. Muhalefetse bir yalan perdesiyle tüm icraatlarımızın üstünü örtmek için beyhude bir çaba içerisinde. Muhalefetin tamamı ise 3’ü 5’i 6’sı başka bir senaryo ile başka bir tiyatroyu gündem sahnesine koyuyor. Bu senaryoyu da artık gizli ortaklarından mı sipariş ediyorlar, yoksa yuvarlak masada mı kuruyorlar bilmiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı şöyle konuştu:

"Ancak milletimizin oyuna gelmez. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde elektriği kesik olduğu söylenen bir evi ziyaret etmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu’nın gittiği evin elektriğinin kesilmediğini açıkladı. İstanbul büyükşehir Belediyesi ise terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan eleman getirip belediyede işe sokuyor. Gaziantep’te çağrı yapıyorum. Artık sahtelikten kurtulup gerçekliği kabul edin."

Gezi Davası'na yönelik imalarda da bulunan Oktay, "Anadolu insanını hafife almayın. Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırılar seçimde karşı karşıya kalacaklar hezimetten dolayıdır. Cumhurbaşkanımızın adını kimse ağzına dolayamaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bağımsız yargının verdiği hükümlere içeriden ve dışardan herkes saygı duymalıdır. Milletimizin kandırılmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.