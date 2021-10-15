Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2022'de bütçe açığı 278 milyar lira olarak öngörüldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin Meclis'e sunulmaya hazır olduğunu belirtti.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Oktay, 2022 bütçesinde en büyük payın yüzde 15,6 ile eğitime ayrıldığını söyledi.

Oktay, "Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında 224 adet kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon TL ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür" dedi.