Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Manipülasyonu 270 bin oyla ikinci tura giden bizim konuşmamız lazım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Habertürk televizyonunda Kübra Par'ın sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Oktay, Anadolu Ajansı'nın (AA) 14 Mayıs seçimlerini manipüle ettiği iddiasına ilişkin soru üzerine, "bu iddiaların CHP'nin ve muhalefetin her seçim dönemi kaybettiğinde arkasına sığındığı ucuz bahaneler olduğunu" belirtti.

AA'nın ıslak imzalı tutanakları öncelik vermeden yayımladığını söyleyen Oktay, "Eğer bir manipülasyon konusu konuşulacaksa 270 bin oyla ikinci tura giden bizim konuşmamız lazım manipülasyonu" diye konuştu.

Muhalefetin ittifak görüşmelerinde pazarlık yaptığını ancak AKP'nin bu konuda hep ilkesel bir yaklaşım sergilediğini belirten Oktay, şunları kaydetti:

"İlkesel bazdan kastım şu; biz 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' dedik ve görüşmelerimizin tamamına bakarsanız bu çerçevededir. Kiminle görüşüyor olursak olalım bu, ortak ilkeler temelinde buluşmaktır. Şimdi Millet İttifakı'na baktığınızda tam tersi. Buradaki, bu ortak paydada olan yapının marjinale kayması şeklinde olmuştur. Yani PKK'nın, HDP'nin, FETÖ'nün söylemlerinin zirve yaptığı bir şeyden bahsediyorsunuz."

'Son sözü mutlaka birinin söylemesi lazım'

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, muhalefetin belirttiği şekilde "tek adamın karar vermediğini" öne sürerek, "Son sözü mutlaka birinin söylemesi lazım. Sekiz kişi, sekiz kafadan konuşursa devletin yönetilmesi mümkün mü? Bakkal dükkanını yönetemezsiniz böyle bir ortamda. Bizde her bir kurumumuz çok ciddi bir şekilde çalışır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hızlı karar alır ve esnektir" ifadelerini kullandı.

Altılı Masa'nın önerdiği yönetim sistemiyle ilgili Oktay, "Yani cumhurbaşkanı yardımcısının, cumhurbaşkanını onayladığı bir yönetim sistemine dönüşüyorsunuz. Böyle bir şey olur mu?" yorumunu yaptı.

Kredi kartlarında nakit avansın kısıtlanması

Kredi kartlarındaki nakit avanslarının kısıtlandığı veya kalktığına ilişkin soruya ise Oktay, şu yanıtı verdi:

"Limiti 50 bin liranın üzerinde olan kredi kartları... Dar gelirli vatandaşlarımızı uzaktan yakından etkileyen bir olay değil. Bu tür kredi kartlarında yoğun olarak oradan ücreti alınıp altın alma gibi veya döviz alma gibi... Yani ekonomiye katkı vermeyen, yastık aldı diye ifade ettiğimiz ekonominin dışına kaynağı taşıyan bir mekanizmanın çalıştığını görünce ilgili kurumlarımız çalışıyorlar. Bu sadece teknik bir çalışma... Üst gelir grubu için aslında bu. Yani kredi kartı ile gidip de alıp yastık altı bir yatırım yapılmasının bir anlamı yok. Oradaki bir kısıtlamadan bahsediyor. Onun dışında bir şey değil. Dar gelirli vatandaşları muaf tutacak şekilde 50 bin lira üzerindeki limiti olan kredi kartları için nakit avans çekimi ve 15 bin lira üzeri kuyum harcamaları ve diğer işte menkul kıymet tesisine tabi olmuştur. Olay bu. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. 50 bin lira üzerinde limiti olanlar için bu geçerli, bir de bu kredi kartını taşıyan bankalarla ilgili de bir limit var. Yani bankaların verdiği bir kredi limiti var. O kredi limitini çok aşmış. Kullanmaması gereken kredi limiti. Yani karşılığı olmayan bir şey gibi sanki. Ona diyor ki 'Hayır, sağlam gitmek zorundasın. Şu kadarlık bir limiti aştığında ki, o da yüzde 3 gibi bir limit, onu aştığında sana böyle bir sınırlama getiririm.' diyor. Yani hem bankayı kontrol ediyor hem de hane halkının karşılıksız borçlanmasını kontrol ediyor. Yani vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir husus değil." (AA)