Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı Konağı açılışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret görüşmelerine yönelik de konuşan Yılmaz, “Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak” dedi.

Müzakerelerin başlayacağını dile getiren Yılmaz “Mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, ekonomik gelişmeler enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve bir uzlaşmaya bir sonuç çıkacak” ifadelerini kullandı.