Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ordu Üniversitesi'nde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Selçuk Üniversitesinde Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması ilan edildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesi'nin adının İlahiyat Fakültesi olarak değiştirilmesine 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu maddesi gereğince karar verildi.

Özel Endüstri Bölgesi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan ve haritada sınırları gösterilen alanın Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi de 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun 4/Ç maddesi gereğince kararlaştırıldı.

Ayrıca Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Adıyaman İl Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu getirildi. (AA)